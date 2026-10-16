Berlin (dpa/bb) – Mit Stichverletzungen im Krankenhaus: Ein 24-Jähriger ist in Berlin-Marzahn von drei unbekannten Männern am Rücken und am Bein verletzt worden. Auf dem Fußweg zur Bushaltestelle Belziger Ring wurde der Mann am Donnerstagmittag von den drei Unbekannten angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach forderten sie ihn auf, stehenzubleiben.

Daraufhin sei er in den Rückenbereich geschlagen worden. Auch die festgestellten Stichverletzungen am Rücken und einem Bein sollen die Männer dem 24-Jährigen zugefügt haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Genauere Angaben zum Ablauf der Tat machte er nicht.





Der 24-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. In Lebensgefahr soll er sich nicht befunden haben. Warum es zu der gefährlichen Körperverletzung kam, ist derzeit unklar.