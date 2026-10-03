Berlin (dpa/bb) – Drei Männer sind in Berlin-Moabit bei einem Streit mit Messern verletzt worden. Zwei von ihnen mussten notoperiert werden, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge soll ein Anwohner die Einsatzkräfte alarmiert haben, nachdem er von seinem Balkon aus den Streit zwischen zwei Personengruppen beobachtet und laute Schmerzensschreie gehört habe.

Als sich der Zeuge auf die Straße begab, soll er die drei Verletzten gefunden haben. Sie wiesen demnach zum Teil erhebliche Stich- und Schnittverletzungen auf. Die anderen Beteiligten seien davongelaufen.





Ein 28-Jähriger erlitt der Polizei zufolge bei dem Vorfall oberflächliche Stichverletzungen im Leistenbereich. Ein 26-Jähriger kam mit schweren Stichverletzungen am Bauch ins Krankenhaus. Ein 33 Jahre alter Beteiligter hatte demnach Stichverletzungen an den Beinen sowie ebenfalls am Bauch. Zwei der Männer wurden notoperiert. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge bei keinem Verletzten mehr. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.