Hennigsdorf/Jüterbog/Bad Belzig (dpa/bb) – In drei Städten in Brandenburg ziehen an diesem Samstag (19.) queere Menschen bei Christopher Street Days durch die Straßen. Die Polizei sichert die bunten Demonstrationen in Hennigsdorf, Jüterbog und Bad Belzig ab. Erwartet werden Hunderte Menschen, die ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen wollen.

Gegendemo angekündigt

Zudem plant eine rechtsextreme Gruppierung eine Protestveranstaltung in Hennigsdorf nordwestlich von Berlin. Immer wieder kommt es bei Veranstaltungen der queeren Community in Deutschland zu Gegenaktionen aus der rechtsextremen Szene. Konkrete Hinweise auf mögliche Störungen gibt es für die CSDs in Jüterbog und Bad Belzig laut Polizei nicht.





Politik würdigte Mut der CSD-Teilnehmer

Innenminister Jan Redmann (CDU) hatte im August bei einem CSD in Königs Wusterhausen den Mut der Teilnehmer gewürdigt, weil sie sich nicht einschüchtern ließen. Gerade in kleineren Orten gehöre Mut dazu, sich offen zu zeigen, hatte er außerdem gesagt. Zudem war es im Juli in Berlin am Rande des CSD zu einem Terroranschlag im Tiergarten gekommen.

CSDs finden in vielen Städten statt und sollen an die Rechte queerer Menschen erinnern. Als queer bezeichnen sich nicht heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Bunte Paraden mit Glitzer

Der CSD Oberhavel in Hennigsdorf steht am Samstag (13.00 Uhr) unter dem Motto «Liebe ist Alles». In Jüterbog (Teltow-Fläming) heißt es beim Aufruf zur Demonstration (14.00 Uhr) «Haltung glitzert». In Bad Belzig wird nach einer bunten Parade (13.00 Uhr) ein Fest für Vielfalt gefeiert.

Die CSD-Saison geht in Brandenburg auch danach noch weiter: Am 26. September folgen Christopher Street Days in Bernau und Strausberg. Am 10. Oktober feiert Prenzlau erstmals einen CSD.