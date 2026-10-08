Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Lichtenberg haben in der Nacht zu Donnerstag drei Fahrzeuge gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, fing zunächst ein Auto Feuer, das dann auf zwei weitere übergriff. Demnach bemerkte ein Passant die brennenden Wagen in der Altenhofer Straße und rief die Feuerwehr. Zwei der Wagen hätten zeitweise komplett in Flammen gestanden, hieß es von einem Sprecher der Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder kommt es in Berlin zu Fahrzeugbränden, so brannten erst vor knapp zwei Wochen mehrere Wohnmobile auf dem Gelände eines Autohandels in Marzahn-Hellersdorf. Die Polizei nahm daraufhin einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest.



