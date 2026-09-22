Halle (dpa) – Der Herbst startet und mit ihm die Saison der Drachen. Wer sie hoch in die Lüfte steigen lassen möchte, sollte allerdings den Ort gut wählen. Dringend sollten Kinder und Erwachsene im Blick haben, dass keine Stromleitungen in der Nähe sind, wie die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom warnte. Einen Mindestabstand von 500 Metern zu Freileitungen und anderen elektrischen Anlagen wie Umspannwerken empfiehlt der Netzbetreiber.

«Gerät ein Drachen in eine Stromleitung oder unter Spannung stehende Teile, besteht Verbrennungs- oder sogar Lebensgefahr.» Auch Stromausfälle oder Störungen könnten die Folge sein. Das wichtigste allerdings ist den Angaben zufolge: Verfängt sich ein Drachen trotz aller Vorsicht in einer Stromleitung, sollte man die Schnur sofort loslassen und den Netzbetreiber informieren.



