Luckenwalde (dpa/bb) – Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eröffnet am Donnerstag (9.30 Uhr) ein riesiges Bevölkerungsschutzzentrum im brandenburgischen Luckenwalde. Das Lager mit Hilfsgütern werde «für die nationale Krisenvorsorge eine Schlüsselrolle einnehmen durch Lagerung und schnelle Bereitstellung von Hilfsgütern für Katastrophen in Deutschland», hieß es in der Einladung. Ziel sei es auch, über schnelle Hilfslieferungen in Krisen- und Konfliktgebiete weltweit humanitäre Hilfe zu leisten.

Für die Eröffnungsfeier haben sich auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angekündigt. Auf dem rund 3,4 Hektar großen Gelände in Luckenwalde bündelt das DRK Hilfsgüter. Das bisherige Zentrallager am Flughafen BER in Schönefeld war nach Angaben des DRK zu klein geworden.



