Berlin (dpa/bb) – Inmitten des Wahlkampfs beginnt Dieter Hallervorden (90) die neue Spielzeit in seinem Berliner Schlosspark Theater mit einem politischen Stück. Zum Auftakt werde «Putsch – Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie» gezeigt, kündigte Hallervorden an. Darin steigt eine Kabarettistin, deren TV-Show wegen umstrittener Gags gestrichen wird, zur Kanzlerkandidatin einer populistischen Partei auf.

«Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind natürlich völlig unbeabsichtigt, wie Sie sich vorstellen können», sagte seine Tochter und Intendantin des Theaters, Nathalie Hallervorden. Das Stück soll eine provokante Komödie sein, die dazu zwingt, über Meinungsfreiheit, Zensur und Populismus nachzudenken.





Dieter Hallervorden («Sein letztes Rennen») engagiert sich derzeit im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt, um eine AfD-Regierung zu verhindern. Auch in Berlin wird im September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.

Das Schlosspark Theater hatte Hallervorden im Dezember 2008 übernommen und nach Umbauarbeiten im September 2009 wiedereröffnet. Er betreibt außerdem das Kabarett Die Wühlmäuse in Berlin und das Mitteldeutsche Theater in seiner Geburtsstadt Dessau.

«Dieses Kind liebe ich ganz besonders»

Das Schlosspark Theater, in dessen Sanierung er nach eigenen Angaben eine Millionensumme investierte, beginnt nun seine 18. Spielzeit. Seine Theater seien ein bisschen wie seine Kinder, sagte Hallervorden. «Und dieses Kind liebe ich nun ganz besonders.» Das Theater sei unter schweren Umständen geboren worden und werde nun bald volljährig.

Gezeigt werden in der neuen Saison etwa auch die Komödie «Was ist los mit der Welt?!» des israelischen Autors Gur Koren, der Abend «Die Sternstunde des Josef Bieder» mit Hans-Joachim Heist («heute-show») und die Komödie «Jugendliebe» mit Schauspieler Kai Wiesinger.

Schauspielerin Brigitte Grothum («Drei Damen vom Grill») wird wieder in «Ein deutsches Leben» auf der Bühne stehen. Das Stück sei eine Warnung davor, wie schnell Menschen einer Maschinerie der Propaganda verfielen, warnte Grothum. Es sei ein ganz wichtiges Stück. Zum Ende der Saison will Hallervorden auch wieder selbst auf der Bühne stehen.