Berlin (dpa) – Wie bleibt man fit bis ins hohe Alter? Kabarettist Dieter Hallervorden (91) setzt auf Bewegung. «Ich mache jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Das besteht aus Schwimmen, aus Ergometer und ich mache leichte Dehnübungen und jeden Tag einen Spaziergang. Ich glaube wirklich, dass es ziemlich viel bringt.»

«Ich trage hier auch so einen komischen Apparat, der immer alles misst», sagte Hallervorden und zeigte während des Interviews in Berlin auf ein Gerät an seinem Handgelenk. Neben der Herzfrequenzvariabilität zeige das Gerät etwa auch an, ob er genügend schlafe oder im Schlaf Stress gehabt habe.





Das Gerät «schreibt mir vor, dass ich nach 22 Uhr auf keinen Fall noch essen oder rauchen darf», sagte Hallervorden. «Ich halte mich zwar nicht sklavisch daran, aber es hilft mir schon, dass jemand da ist, der sagt: „Pass mal auf, wenn du älter werden willst, musst du das und das bedenken.“»

Das Wichtigste sei für ihn aber etwas anderes: «Ich glaube, was wirklich alt macht, ist Untätigkeit. Also ich kenne ja viele meiner Kollegen, die sagen: „Ja, ich freue mich auf den Ruhestand.“ Ich bevorzuge den Unruhestand. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, von mir aus aufzuhören.»

«Rauche nur abends und maximal fünf am Tag»

Nach vielen Jahren als Nichtraucher rauche er inzwischen «aus Kollegialität meiner Frau gegenüber». «Wir haben uns als Nichtraucher kennengelernt und sie kam vom Dreh zurück und musste eben rauchen. Und dann dachte ich: „Naja, ehe ich das jetzt also ertrage, rauche ich mit.“ Aber ich rauche nur abends und maximal fünf am Tag.» Für ihn sei es aber kein Problem, von heute auf morgen aufzuhören.

Hallervorden wurde in den 1970ern mit Sketchen in «Nonstop Nonsens» bekannt und spielte in Filmen wie «Sein letztes Rennen» und «Honig im Kopf» mit. Außerdem leitet er mehrere Bühnen, darunter das Schlosspark Theater in Berlin, das gerade seine 18. Spielzeit eröffnet hat.

«Solange mich meine Beine auf die Bühne tragen, solange der Kopf noch mitmacht und unten Leute sitzen, die mich sehen wollen, werde ich natürlich weiter dabeibleiben, klar», sagte Hallervorden. Der Schauspieler engagiert sich auch politisch, im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt etwa gegen die AfD. Sich einzumischen, sei einfach seine Natur. «Ich habe einen unheimlichen Freiheitswillen und ich glaube, der wird auch nie erlöschen.»