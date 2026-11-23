Berlin (dpa) – Dieser Blitzer ist im Dauerbetrieb: Egal, ob bei Fußgängern, Radfahrern – oder Autofahrern. Auf der Schloßstraße in Berlin-Steglitz sorgt derzeit ein mobiles Blitzgerät für Frust und Belustigung gleichermaßen. Während Autofahrer teils durch gewagte Rückwärtsmanöver versuchen, der teuren Aufnahme noch zu entgehen, setzen Jugendliche gezielt zum Sprint auf der Fahrbahn an, um ein besonderes Foto zu ergattern.

Hintergrund der Situation: An der Einkaufsstraße, die zu den meistbesuchten in der Hauptstadt gehört, sorgt ein marodes Gebäude für eine großflächige Sperrung. Dies ist nötig, weil vom leerstehenden «Bierpinsel» – ein rund 47 Meter hoher Bau im Stil der Pop-Architektur – Fassadenteile abgefallen sind.





Mit einer Durchfahrtssperre sollen Erschütterungen möglichst gering gehalten und die Gefahr gebannt werden, wie es von der Berliner Polizei heißt. «Es geht um eine Reduzierung der Gefährdung», erklärt Polizeisprecher Martin Halweg.

Deswegen dürfen lediglich Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Lieferverkehr bis kurz vor den «Bierpinsel» die Schloßstraße befahren, um dort auf die Umleitung abzubiegen. Doch etliche Autofahrer halten sich nicht daran und fahren einfach trotz Absperrung weiter.

Blitzer bleibt bis auf weiteres

Die Polizei hat nun «zur Überwachung des Durchfahrtsverbots» das mobile Blitzgerät aufgestellt. Es solle bis auf weiteres dort stehen blieben, so Halweg. Das Gerät ist nach seinen Angaben so sensibel eingestellt, dass auch Fotos von Fahrradfahrern oder gar Fußgängern möglich sind.

Die müssen allerdings nicht mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. Nach Angaben von Halweg sind Aufnahmen von Fußgängern und Radfahrern generell ausgenommen. Aber auch Roller- und Motorradfahrer haben Glück, weil sie vorn kein Kennzeichen haben. Autofahrer, die die Sperrung missachten, müssen mit 50 Euro Bußgeld rechnen.