Berlin (dpa) – Das typische Schwanken zwischen großen Träumen und Zweckpessimismus hat Influencer Levi Penell als langjähriger Hertha-Fan schon verinnerlicht. «Das eine oder andere Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Trotzdem ist es unfassbar. Der Saisonstart hat jede meiner Erwartungen übertroffen», erzählte der 26-Jährige dem «Tagesspiegel».

Trotz eines großen Umbruchs im Sommer stehen die Berliner in der zweiten Liga nach acht Spieltagen souverän auf Platz eins. So langsam ist die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga kein komplettes Luftschloss mehr.





«Eigentlich bin ich Zweckpessimist. Deshalb sage ich immer noch: Es sind nur noch 18 Punkte bis zum Klassenerhalt. Aber langsam kann man sich das Träumen kaum noch verkneifen», sagte Penell der Zeitung. «Für mich ist das fast schon das Allzeithoch. Wir spielen guten Fußball, und gleichzeitig fühlt es sich an, als wäre es wieder unser Verein – ohne Investoren.»

Penell war erster Vorsänger bei den Hertha-Frauen

Penell wurde als Kind von seinem Vater, der Fan des Karlsruher SC ist, mit ins Stadion genommen. Seitdem schlägt sein Herz für die Hertha. Bei jedem Heimspiel steht er nun in der Ostkurve.

Der 26-Jährige unterstützt auch das Frauen-Team des Hauptstadtclubs, das ebenfalls Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg hat. Dabei nahm er eine besondere Rolle ein: «Ich war nicht nur der erste Capo. Ich war auch der erste Fan, der Herthas Frauen mit Gesängen unterstützt hat.» Mit der Zeit seien dann mehr Menschen dazugekommen.

Inzwischen geht er seltener zu den Spielen der Frauen wegen Überlastung und fehlender Anonymität. Penell wurde mit kurzen Videos in sozialen Medien bekannt. Unter anderem erfand er das «Boomerwort des Jahres».