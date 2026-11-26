Berlin (dpa) – Kein Spieler verletzt, Fitnessprobleme gegen Ende der Hinrunde sind nicht zu sehen: Auch deswegen führt Hertha BSC die Tabelle der zweiten Liga souverän und ungeschlagen an. «Wir kommen momentan richtig gut durch, es fühlt sich einfach richtig gut an», sagte der Berliner Cheftrainer Stefan Leitl vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC.

Für das Spiel stehen dem 49-Jährigen alle Spieler zur Verfügung. Die Mannschaft spielt einen intensiven Fußball mit hohem Pressing. Das funktioniert auch wegen der harten Arbeit seiner Profis, erklärte Leitl. Sie würden, «eine hohe Eigeninitiative an den Tag legen, um fit zu bleiben und das ist etwas, was wir einfordern.»





Als weitere Faktoren nannte der Trainer, dass sich der Kader nun endgültig an seine Trainingsphilosophie gewöhnt habe. Die Berliner arbeiten zudem noch verstärkter mit Datenanalysen. Auch die neu aufgestellte medizinische Abteilung würde die gewünschte Spielweise «noch einen Tick mehr» unterstützen.

Auf einmal Luxusproblem im Sturm

So hat Leitl etwa im Sturm inzwischen die Qual der Wahl. Vor einigen Wochen gab es noch eine Debatte über eine Torflaute der Angreifer. Jetzt trafen Sebastian Grönning und Neuzugang Gustaf Nilsson in Cottbus.

«Es geht darum, dass sich jeder Spieler in Form bringt, um erstmal seine Leistung zu bringen, um dann auch für die Mannschaft zu funktionieren und dass wir als Team erfolgreich sind», lobte Leitl. «Für einen Trainer ist es sicherlich nicht immer einfach, dann Entscheidungen zu treffen, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass uns der komplette Kader zur Verfügung steht.»