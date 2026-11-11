Berlin (dpa/bb) – Martinsfeiern richten sich vor allem an Kinder und Familien – das Vorbild des Heiligen Martin, der sich um Arme und Bedürftige kümmert, gelte aber allen Christen, teilt das Erzbistum Berlin mit, in dessen katholischen Pfarreien auch in diesem Jahr wieder viele Martinsumzüge und -feiern stattfinden. Dazu gehörten neben einer Andacht vor allem Umzüge mit selbstgebastelten Laternen und traditionellen Martinsliedern, kleinen Geschenken, Martinshörnchen und das Martinsfeuer.

Martinsfeste in Berlin und Brandenburg gibt es etwa hier, weitere Termine findet man online:





St. Canisius (Charlottenburg), 16.30 Uhr: Kinder und Erzieherinnen der Kita führen ein St.-Martin-Spiel in der Kirche auf. Danach zieht der Umzug um den Lietzensee, und auf dem Kirchvorplatz gibt es Martinsfeuer, Bratwurst, Glühwein und Glühpunsch.

St. Eduard (Neukölln), 17.00 Uhr: Auf das Martinsmusical folgt der Umzug zum Kranoldmarkt, angeführt von St. Martin hoch zu Ross, mit Bläsern und Laternen. Das Besondere: Die Kinder dürfen auf dem Martinspferd reiten.

St. Marien (Wilmersdorf), 16.30 Uhr: Auf eine Andacht in St. Marien folgt um 17.00 Uhr ein Martins-Anspiel auf dem Schulhof der Stechlinsee-Grundschule und dann der Laternenumzug. Um 17.45 Uhr gibt es eine weitere Andacht in der Kirche Zum Guten Hirten, bevor ab 18.15 Uhr im Hof der Kita «Paul und Anna» aufgewärmt wird. Ende gegen 19 Uhr.

St. Markus (Hakenfelde), 17.00 Uhr: Auf das Martinsspiel in der Kirche folgt ein Laternenumzug durch die Nachbarschaft. Am Martinsfeuer vor der Kirche sorgen die Schützen für das leibliche Wohl. Für die Kinder gibt es Martinshörnchen.

St. Nikolaus (Blankenfelde, Gemeinde Blankenfelde-Mahlow), 17.00 Uhr: Andacht und Martinsspiel machen den Auftakt, danach geht es mit Martinsliedern im Laternenumzug zur Evangelischen Kirchengemeinde Blankenfelde. Das Motto: Wie Sankt Martin seinen Mantel teilte, so teilt man die Martinshörnchen. Es gibt warme Getränke.

St. Antonius (Eichwalde), 16.30 Uhr: Nach einem Anspiel in der Evangelischen Kirche zieht der Laternenumzug mit Ross und Reiter zur katholischen Kirche am Romanusplatz. Dort wird am Lagerfeuer geteilt und der Abend ausklingen gelassen.

St. Nikolai (Potsdam), 16.30 Uhr: Von der evangelischen Kirche St. Nikolai geht ein Laternenumzug zur Kirche St. Peter und Paul

Stadtkirche Zehdenick, 17.00 Uhr: Martinsfeier mit einer Andacht und anschließendem Laternenumzug zum Klosterhof.

Der Martinstag wird um den 11.11. gefeiert. Am Martinstag erinnern katholische Christen an den heiligen Martin von Tours, einen römischen Soldaten aus dem vierten Jahrhundert. Er hatte mit einem Bettler seinen Mantel geteilt und gilt deshalb als Patron der Caritas, der Glaubensverkündung durch «tätige Nächstenliebe», wie das Erzbistum schreibt.