Potsdam (dpa) – Ein Nobelpreisträger, ein Bobsportler, eine Krankenschwester und viele Politiker: Der Brandenburger Landtag hat seine 21 Mitglieder für die Bundesversammlung bestimmt, die am 30. Januar die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wählt.

Dabei kamen die Listen der Fraktionen von SPD, AfD, CDU und BSW zum Zug, aber nicht der Gruppe WfB. Für die SPD-Fraktion sind neun Mitglieder dabei, für die AfD sieben, für die CDU drei und für das BSW zwei Mitglieder. Zwei der 85 Stimmzettel waren ungültig, bei SPD und WfB fehlte je ein Abgeordneter.





Nobelpreisträger und Schwimm-Star dabei

Die SPD-Fraktion schickt Medizin-Nobelpreisträger Peter Hegemann, Paralympics-Schwimmerin Gina Böttcher, Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke und seinen Vorgänger Matthias Platzeck. Zudem wählen SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann, die Nordost-Chefin der Gewerkschaft IG BCE, Stephanie Albrecht-Suliak, und die Gründungsvorständin der Medizinischen Universität Lausitz, Adelheid Kuhlmey, mit.

Die WfB-Gruppe erhielt zwei Stimmen für ihren Vorschlag des Abgeordneten Reinhard Simon. Da sie ihn damit nicht zur Präsidentenwahl schicken kann, fiel der SPD ein neuntes Mitglied zu: die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann.

Von Verleger bis Bobsportler

Für die AfD-Fraktion wählen Fraktionschef Hans-Christoph Berndt, der Abgeordnete Dennis Hohloch, Fraktionsgeschäftsführer Erik Lehnert, Verleger Michael Hauke, die Ex-Abgeordnete Marianne Spring-Räumschüssel, der frühere Krankenhausdirektor Tamir Al-Abadi und das Kreistagsmitglied in Oberhavel, Thomas Kay, im Januar mit.

Für die CDU-Fraktion gehen Bobsportler Kevin Kuske, Landtags-Vizepräsident Rainer Genilke und Uckermark-Landrätin Karina Dörk in die Bundesversammlung. Die BSW-Fraktion schickt Krankenschwester Claudia Schneider, die sich als Impfopfer sieht, sowie Jörg Hausburg, Mitarbeiter der PCK-Raffinerie.

Die SPD-Liste erhielt 33 Stimmen, die der AfD 28, die der CDU 12 und die des BSW 8 Stimmen. Es gab nach Angaben von Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen.