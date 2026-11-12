Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat anlässlich des 85. Geburtstags von Eberhard Diepgen (ebenfalls CDU) das Wirken seines Amtsvorgängers gewürdigt. «Der Wunsch, die Teilung unserer Stadt und unseres Landes zu überwinden, war ihm stets ein entscheidender Beweggrund für sein Engagement», erklärte Wegner in einer Mitteilung. Auf dieses Ziel habe er als Bürger und Politiker immer hingearbeitet.

«Und als Regierender Bürgermeister hat er sich ebenso beharrlich wie erfolgreich für das Zusammenwachsen unserer Stadt, für die Überwindung der Folgen der Teilung wie der gesellschaftlichen Gräben und für die innere Einheit eingesetzt», sagte Wegner weiter. Diepgen war noch während der deutschen Teilung von 1984 bis 1989 Regierender Bürgermeister und übernahm das Amt noch einmal nach dem Fall der Berliner Mauer von 1991 bis 2001.



