Berlin (dpa/bb) – Aus der Kapelle des Benjamin-Franklin-Klinikums in Steglitz-Zehlendorf sind eine Ikone, ein Kreuz, eine Weihwasserschale und eine Bibel gestohlen worden. «Es ist einfach schmerzhaft und verletzend, dass man sich an der Inneneinrichtung einer Kapelle vergreift», sagte Pfarrerin Annette Sachse von der Charité-Seelsorge der Deutschen Presse-Agentur.

Ikone war ein Fundstück

Einige der gestohlenen Gegenstände haben eine besondere Geschichte. «Gärtner haben die Ikone vor etwa einem Jahr auf dem Krankenhausgelände gefunden und uns gebracht. Wir haben dafür einen guten Platz in der Kapelle gefunden», sagte Seelsorgerin Kristina Ebbing. «Es ist ein Verlust. Wir haben uns schon überlegt, durch wessen Hände sie wohl schon gegangen ist und warum sie bei uns auf dem Gelände lag», sagte Ebbing.





Das Kreuz habe ein ehemaliger Patient der Psychiatrie der Kapelle übergeben. «Er hat einen guten Ort dafür gesucht und nun ist es weg. Es ist natürlich traurig, wenn so etwas einfach geklaut wird», sagte Ebbing. Bei der Bibel handele es sich um ein Exemplar mit Goldschnitt und Illustrationen.

Diebstahl bereits im Juli

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen dem 17. und 18. Juli. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer Angaben zum Verbleib der Gegenstände machen kann. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Landeskriminalamtes werden Ikonen wie die gestohlene für etwa 600 bis 800 Euro gehandelt.

Bereits im Mai war ein weiterer Diebstahl bei der Charité gemeldet worden: Aus einer Vitrine in einer Klinik in Berlin-Mitte wurde eine Bronzeskulptur der Künstlerin Dorothea Buck (1917-2019) gestohlen. Die Figur trägt nach Polizeiangaben den Namen «Mutter mit Kind».