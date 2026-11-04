Berlin (dpa/bb) – Diebe haben am Dienstagmorgen bei einem Juweliergeschäft in Berlin-Wedding Beute gemacht. Sie schlugen ein Schaufenster ein und stahlen Schmuck aus der Auslage, wie die Polizei mitteilte.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Auto vor dem Juweliergeschäft in der Müllerstraße gehalten haben, aus dem dann zwei maskierte Personen gestiegen sein sollen. Diese hätten mit einer Schaufel das Schaufenster des Juweliergeschäfts eingeschlagen und Schmuck aus der Auslage genommen. Anschließend seien sie mit dem Auto in Richtung Seestraße geflüchtet. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen seien zuvor entwendet worden.





Zeugen hätten den Vorfall beobachtet, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt.