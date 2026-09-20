Ludwigsfelde/Jühnsdorf (dpa/bb) – Trickdiebe haben sich auf Rastplätzen an der Autobahn 10 im Landkreis Teltow-Fläming zu schaffen gemacht. Sie lenkten Autofahrer am Wochenende unter einem Vorwand gezielt ab, um Beute zu machen.

Ein 19 Jahre alter Transporterfahrer schlief am Rastplatz Schieferberg bei Ludwigsfelde in seinem Fahrzeug. Dann weckte ihn am frühen Samstagmorgen ein fremder Mann – «unter dem Vorhalt des Falschparkens», wie die Polizei mitteilte. Während des Gesprächs öffnete ein anderer Mann die Beifahrertür und stahl einen Rucksack mit Bargeld und Kopfhörern.





Auf dem Parkplatz Jühnsdorfer Heide in Richtung Hannover wurde ein 47 Jahre alter Autofahrer am Sonntagmorgen während einer Pause in ein Gespräch verwickelt und so Opfer von Trickdieben. Bargeld und Dokumente sind weg, wie die Polizei mitteilte.

Sie rät: «Lassen Sie sich nicht aus dem Auto locken, insbesondere nicht nachts oder an abgelegenen Orten.» Auch Wertgegenstände sollen nicht sichtbar im Auto liegen. Geld, Handy und persönliche Dokumente sollten beim Verlassen des Fahrzeugs am Körper aufbewahrt werden.