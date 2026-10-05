Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Dichter Nebel zieht heute Morgen durch Berlin und Brandenburg und kann die Sicht gebietsweise auf unter 150 Meter einschränken. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vormittags löst sich der Dunst auf, danach ist es nach Angaben der Meteorologen locker bewölkt und trocken, bei Höchstwerten zwischen 20 und 22 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bildet sich örtlich erneut Nebel, die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad. Am Dienstag ist es stark bewölkt, im Norden sind laut DWD einige Regentropfen möglich, sonst bleibt es trocken. Auch der Mittwoch startet nebelig, nach der Auflösung zeigen sich nur wenige Wolken. Es bleibt trocken, die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad.



