Berlin (dpa) – Einen Tag, nachdem ein Aktivist vor dem Bundestag eine palästinensische Flagge gehisst hatte, weht dort wieder die schwarz-rot-goldene Deutschlandflagge. Nach einer provisorischen Reparatur der Mechanik sei die sogenannte Einheitsflagge wieder gehisst worden, teilte ein Sprecher der Bundestagsverwaltung mit.

Der Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude war den Angaben zufolge bei der Protestaktion am Sonntag beschädigt worden. Ein Mann war auf den Mast geklettert und hatte die große Deutschlandflagge gegen eine palästinensische Fahne ausgetauscht.



