Berlin/Potsdam (dpa) – Der Deutsche Katholikentag wird im Jahr 2030 in Potsdam ausgerichtet und damit erstmals in Brandenburg begangen. Die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) hat die Einladung des Erzbistums Berlin angenommen, wie das Gremium mitteilte.

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2030 werden mehrere Zehntausend Menschen in Potsdam erwartet. Da in diese Zeit der gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt fällt, sieht die Kirche gute Chancen für ein großes Interesse. Der Freitag nach dem Feiertag sei ein gern gewählter Brückentag.





Berlins Erzbischof Heiner Koch teilte mit: «Gerade als Katholiken in der ostdeutschen Diaspora wollen wir in Potsdam und ganz Brandenburg die Frohe Botschaft zum Leuchten bringen.»

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teilte mit: «Wir freuen uns auf Sie und auf den Katholikentag 2030!» Brandenburg werde ein guter Gastgeber sein, so der SPD-Politiker weiter. Potsdam sei ein weltoffener Ort, hieß es von der Oberbürgermeisterin der Stadt, Noosha Aubel (parteilos).

Katholikentage werden nach Angaben des ZdK seit 1848 veranstaltet. Alle zwei Jahre ist die Veranstaltung demnach in einem anderen deutschen Bistum zu Gast. In diesem Jahr besuchten etwa 74.000 Menschen den Katholikentag in Würzburg – laut Veranstalter mehr als erwartet. Bevor es in Brandenburg so weit ist, wird der nächste Katholikentag vom 24. bis 28. Mai 2028 in Paderborn in Nordrhein-Westfalen begangen.