Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Die grenzüberschreitende Buslinie 983 zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice wird mit dem Fahrplanwechsel zum 13. Dezember eingestellt. Das sorgt für Protest an der Europa-Universität Viadrina. «Der Wegfall des Busses steht dem Grundgedanken und dem Selbstverständnis unseres grenzüberschreitenden Alltags als Europa-Universität Viadrina entgegen», heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Universitätsleitung, der Studierendenvertretungen der Viadrina und des Collegium Polonicum.

Sowohl Studierende als auch Beschäftigte der Viadrina wohnten, lebten, arbeiteten und studierten dies- und jenseits der Grenze. «Für diesen grenzüberschreitenden Alltag ist der Bus essenzielle Lebensader.» Täglich gebe es rund 1.200 täglichen Nutzerinnen und Nutzer der Linie, heißt es aus der Universität.





Es gibt Uneinigkeit über die Finanzierung der Buslinie. «Dass die Städte nicht in der Lage sind, Einigkeit über ein derartiges Projekt gelebten Europas herzustellen, stellt die Vision unserer Doppelstadt fundamental infrage.» Die Uni befürchtet nun, dass die Verkehrssituation rund um die Stadtbrücke noch angespannter werde – da der Individualverkehr zunehmen werde.