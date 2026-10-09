Berlin (dpa/bb) – Rund 1.400 Polizisten sind an diesem Samstag in Berlin wegen mehrerer größerer Demonstrationen im Einsatz. Darunter ist auch erneut eine propalästinensische Demonstration, die mit 3.000 angemeldeten Teilnehmern durch das Regierungsviertel zum Potsdamer Platz ziehen will. Die Berliner Polizei wird unterstützt durch Einheiten aus mehreren Bundesländern und von der Bundespolizei.

Zunächst beginnt ab dem Vormittag (10.00 Uhr) eine Demonstration mit dem Titel «ProjektM1llion» am Brandenburger Tor. Angemeldet sind 10.000 Teilnehmer. Mittags (13.00 Uhr) wollen die Demonstranten Richtung Alexanderplatz und zurück laufen. Gefordert werden unter anderem der Rücktritt der Bundesregierung, eine sofortige Neuwahl, direkte Demokratie und striktere Regeln für Einwanderung.





3.000 Teilnehmer bei «United4Palestine» angemeldet

Um 15.00 Uhr beginnt eine erneute Demonstration für Palästina und gegen den Krieg Israels in Gaza. Der Titel lautet: «United4Palestine – No Peace on Stolen Land» (deutsch: Vereint für Palästina – Kein Frieden auf gestohlenem Land). Angemeldet sind 3.000 Teilnehmer, die nahe dem Brandenburger Tor starten und durch das Regierungsviertel zum Potsdamer Platz laufen.

Vor drei Jahren, am 7. Oktober 2023, griffen Terroristen der islamistischen Hamas Israel an und töteten weit mehr als tausend Menschen. Einige Tage danach begann der Gegenangriff der israelischen Armee mit zehntausenden Toten.

Vor einem Jahr ähnliche Demonstration mit vielen Festnahmen

Im Oktober 2025 nahmen 14.000 Menschen an einer Demonstration mit ähnlichem Namen teil, es kam dabei auch zu tätlichen Angriffen und antisemitischen Zeichen und Parolen. Etwa 30 Menschen wurden festgenommen. Auch am vergangenen Mittwochabend gab es bei einer Demonstration gegen Israel Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahmen.

An mehreren Stellen in der Innenstadt sind am Samstag kleinere Demonstrationen zur Unterstützung Israels und gegen islamistischen Terror angemeldet.

Zugleich läuft bereits ab Freitag das jährliche Festival of Lights mit der Beleuchtung und Anstrahlung zahlreicher bekannter Gebäude am Abend in der Innenstadt, das zehntausende Menschen anlockt.