Berlin (dpa/bb) – Zwei Wochen vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl wollen Initiativen und Gewerkschaften mit einer großen Demonstration gegen hohe Mieten protestieren. Am Samstag soll es ab 13.00 Uhr vom Roten Rathaus aus unter dem Titel «Her mit den Wohnungen, Runter mit den Mieten» durch die Innenstadt gehen. Angemeldet sind 20.000 Teilnehmer von «Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn», das schon seit einigen Jahren aktiv ist.

Dazu gehören unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB, der Berliner Mieterverein, die Initiative Deutsche Wohnen enteignen sowie Klimaschutzgruppen. Gefordert wird ein bundesweiter Mietendeckel und die Enteignung großer Immobilienkonzerne. «Wer Berlin regieren will, muss Wohnen bezahlbar machen», sagte eine Sprecherin.



