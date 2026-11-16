Lübben (dpa/bb) – Aus Protest gegen die Rüstungsindustrie haben mehr als 40 Menschen die Zufahrt des Spreewerks Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) blockiert. Etwa 25 von ihnen klebten sich an der Hauptzufahrtsstraße der ehemaligen Munitionsfabrik fest oder befestigten sich dort anderweitig, wie ein Polizeisprecher am Vormittag mitteilte. Demnach verlief der Protest zunächst friedlich. Die Polizei sei vor Ort und bereite das weitere Vorgehen vor. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Rüstungsunternehmen Diehl Defence will im Spreewerk voraussichtlich ab 2027 militärische Bauteile für Explosivstoffe produzieren. Hergestellt werden sollen laut dem Unternehmen unter anderem Zünder und andere Zwischenprodukte. Diehl Defence produziert neben Munition auch Lenkflugkörper. Sein Luftabwehrsystem Iris-T kommt auch in der Ukraine zum Einsatz.





Der traditionsreiche Standort in Lübben wird derzeit modernisiert: Seit 2024 betreibt Diehl Defence laut eigenen Angaben gemeinsam mit dem Unternehmen Tauber die «Ertüchtigung» des Spreewerks. Das Werk war einst eine Munitionsfabrik, seit den 90er Jahren wurde dort Munition entsorgt.