Berlin (dpa/bb) – Gut eine Woche, nachdem die Aktivistin und FDP-Politikerin Karoline Preisler am Rande einer Versammlung verletzt worden ist, haben Menschen ihre Solidarität mit ihr bei einer Demonstration bekundet. Sie zogen vom Innsbrucker Platz in Schöneberg zum Potsdamer Platz in Berlin-Mitte – und bewegten sich damit auf der Strecke, auf der es am 21. November am Rande einer propalästinensischen Demonstration zu dem Angriff auf Preisler kam.

Der Streckenverlauf sei bewusst gewählt worden, hieß es von den Veranstaltern. Es gehe darum, Solidarität mit der Aktivistin zu zeigen, die sich kontinuierlich gegen Antisemitismus einsetze. «Karoline wird weiter allein unterwegs sein, aber sie darf nie alleine sein», hieß es.





Unter dem Motto «Stiller Marsch für Solidarität. Berlin steht auf gegen Gewalt, gegen jeden Antisemitismus!» versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 60 Menschen. Das waren deutlich weniger als angekündigt. Bereits am Samstag hatten einige Menschen am Wittenbergplatz gegen Antisemitismus demonstriert und ihre Solidarität mit Preisler bekundet. Die 55-Jährige selbst war nicht vor Ort.

Für Zivilcourage ausgezeichnet

Die Aktivistin geht immer wieder zu propalästinensischen Versammlungen, um gegen Antisemitismus und dort vertretene Positionen zu demonstrieren. Vor gut einer Woche wurde die 55-Jährige geschubst und getreten, wie die Polizei mitteilte. Preisler fiel zu Boden. Eine 25 Jahre alte Demonstrationsteilnehmerin wurde vorläufig festgenommen. Preisler habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt, hieß es von der Polizei.

Auch in der Vergangenheit wurde die Aktivistin dabei schon von Demonstranten angegangen. Im vergangenen Jahr wurde Preisler mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet – damit werden Menschen geehrt, die sich für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren.