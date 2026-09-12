Berlin (dpa/bb) – In der Berliner Innenstadt läuft eine große Demonstration für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im Zuge der sogenannten Sterndemo gibt es zahlreiche Verkehrseinschränkungen, wie die Berliner Polizei mitteilte. Am RAW-Gelände, Savigny-Platz und dem Vorplatz S-Bahnhof Landsberger Allee waren Züge gestartet. Auch unter anderem vom Pariser Platz, Rosa-Luxemburg-Platz, Frankfurter Tor und dem Großen Stern machten sich Demonstrierende auf den Weg zum Roten Rathaus, wo gegen 16 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden sollte.





Hinter der Veranstaltung unter dem Motto «Zeit, dass sich was dreht» steckt ein Bündnis aus fast 100 Organisationen, Initiativen und Gewerkschaften, die für gesellschaftlichen Zusammenhalt demonstrieren. Unter den Organisationen sind etwa die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, «Omas gegen Rechts», die Gewerkschaft Verdi und der ADFC Berlin. Die Veranstalter rechneten mit 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Polizei ging zunächst von einer Zahl im unteren fünfstelligen Bereich aus.

Die Demozüge sollten die ganze Bandbreite der Engagierten abdecken, von Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit und Mobilitätswende bis zu Antirassismus, Queerfeminismus und dem Schutz der Demokratie, teilten die Veranstalter mit.

Auf Plakaten der Teilnehmenden war etwa «Hand in Hand für globale Gerechtigkeit», «Radfahren darf kein Extremsport sein» und «Demokratie schützen – AfD verbieten» zu lesen.