Berlin (dpa) – Mehrere Gäste haben am Freitagabend unfreiwillig auf dem Berliner Funkturm ausharren müssen. Weil der Fahrstuhl wegen eines technischen Defekts ausfiel, saßen rund 15 Menschen im Restaurant fest und vier auf der Aussichtsplattform in rund 126 Metern Höhe, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.

Die betroffenen Gäste im Restaurant seien schließlich von den Feuerwehrkräften über die Treppe nach unten begleitet worden. Eine Person mit Mobilitätseinschränkungen habe mit einem sogenannten Evakuierungsstuhl nach unten gebracht werden müssen, hieß es.





Den weiter oben auf der Plattform festsitzenden Gästen war es den Angaben zufolge hingegen nicht möglich, über die Nottreppe mit ihren mehreren hundert Stufen abzusteigen. Die Einsatzkräfte erwogen dem Sprecher zufolge verschiedene Rettungsoptionen, unter anderem mit einem Kran.

Schließlich sei es jedoch dem Hersteller des Aufzugs gelungen, die Anlage im Notbetrieb zu aktivieren. So kamen die Betroffenen mit langsamerer Geschwindigkeit wieder am Boden an.

Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte laut Sprecher rund anderthalb Stunden. Wie lange die Gäste schon festsaßen, bevor sie gegen 21.40 Uhr den Notruf wählten, blieb unklar.