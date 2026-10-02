Hannover/Berlin (dpa) – Die Wasserfreunde Spandau 04 haben im Wasserball-Supercup ein heftiges Debakel erlebt. Der deutsche Rekordmeister unterlag im Endspiel der 27. Auflage dem amtierenden Meister Waspo Hannover mit 9:21 (2:6, 1:7, 3:5, 3:3).

Schon im ersten Viertel hatte Waspo nach viereinhalb Minuten mit 5:0 die Vorentscheidung erzwungen, der Rest war eine Demonstration aktueller Dominanz. Die 13:3-Halbzeitführung baute Waspo in der zweiten Hälfte noch auf 21:9 aus. Mit Yanneck Chiru, Denis Strelezkij und Lukas Küppers (je 3) waren drei Ex-Berliner die besten Torschützen der zehn Waspo-Goalgetter. Für Spandau traf Neuzugang Marko Boskovic dreimal.



