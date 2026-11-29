Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Es bleibt frostig am ersten Advent in Berlin und Brandenburg. Neben Wolkenfeldern gibt es ein wenig Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Später ziehen von Westen her noch dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Mit Höchstwerten zwischen minus zwei Grad in der Uckermark und plus ein Grad in der Elbe-Elster-Niederung ist es weiterhin eisig kalt, vielerorts herrscht Dauerfrost.

In der Nacht zum Montag kann es im Nordwesten leichten, teils gefrierenden Regen geben – auf den Straßen ist Vorsicht geboten. Danach zieht teils dichter Nebel auf bei Tiefstwerten von minus ein bis minus vier Grad. Am Montag stehen dichte Wolken am Himmel, im Westen bleibt es länger neblig-trüb. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen etwas an auf maximal ein bis drei Grad.





Nebel und Hochnebel bestimmen das Wetter in der Nacht zum Dienstag, dabei bleibt es aber trocken. Es kühlt ab auf null bis minus fünf Grad. Am Dienstag scheint die Sonne neben einigen Wolken, nur im Nordwesten ist der Himmel stark bewölkt. Bei maximal ein bis vier Grad bleibt es trocken.