Darmstadt (dpa/lhe) – Der SV Darmstadt 98 geht nach einer aus Sicht von Trainer Florian Kohfeldt «gelungenen» USA-Reise mit neuer Energie aus der Länderspielpause. «Rückblickend war es eine wirklich gute Woche für uns», sagte der Trainer vor dem Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Energie Cottbus am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Vor allem konnten wir als Mannschaft erstmals in der aktuellen Konstellation zusammen sein. Seit dem Sommertrainingslager hat sich im Kader doch einiges verändert. Wir hatten tolle gemeinsame Erlebnisse und eine gute Zeit.»

In San Antonio trainierten die Hessen und bestritten ein Testspiel gegen ihren Kooperationspartner San Antonio FC (7:0). Die positiven Eindrücke will der Tabellenletzte nach einem verkorksten Saisonstart und nur vier Punkten aus sechs Spielen nun auf den Platz übertragen. Dabei fehlen zunächst Luca Marseiler, Fabian Nürnberger, Matthias Bader, Merveille Papela und Carlo Sickinger.





Energie liegt mit acht Zählern in der oberen Tabellenhälfte. Kohfeldt lobte den «fußballerischen Ansatz» des Gegners und erklärte: «Ich schaue sie mir gerne an und finde es cool, wie mutig sie Fußball spielen und wie sie diese Energie aus dem Aufstieg mitnehmen. Ich glaube, der Schlüssel für uns wird sein, dass sie nicht zu häufig in die Nähe unseres Tores kommen.»