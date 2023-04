Berlin (dpa) – Der neue, alte Hertha-Trainer Pal Dardai hat an den vergangenen Trainingstagen auf das Motto «Weniger ist mehr» gesetzt. «Es ist nicht gut, wenn die Spieler zu viele Informationen bekommen», sagte der 47-Jährige, der am Sonntag zum dritten Mal das Traineramt bei den Berlinern übernommen hatte, kurz vor dem Spiel gegen Werder Bremen an diesem Samstag. «Ich habe eine schwierige Woche hinter mir.»

Wichtig sei ihm «das Menschliche» gewesen. Auf die Frage, ob er seinen Profis «die lange Leine» lasse, antwortete der Ungar: «So wie bei meinen Kindern zu Hause. (…) Wenn sie rausgehen, müssen sie sich benehmen.» Über seinen Vorgänger Sandro Schwarz verlor er kein schlechtes Wort. Das gehöre sich nicht, sagte Dardai.