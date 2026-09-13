Berlin (dpa/bb) – Die Füchse Berlin haben dank 15 Paraden von Lasse Ludwig einen wichtigen Heimsieg geholt und bleiben damit der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga auf den Fersen. Der Pokalsieger gewann vor 8.201 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den VfL Gummersbach mit 33:28 (16:13). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit je neun Toren.

Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start und gingen nach sieben Minuten 5:3 in Führung. Doch dann kippte die Partie. Die Füchse standen nun deutlich besser in der Deckung und machten es Gummersbach damit schwerer. Und dann stand da noch Ludwig im Berliner Tor, der den Gegner zur Verzweiflung brachte.





8:0-Lauf leitet Wende ein

Über zehn Minuten gelang ihnen kein Treffer und die Füchse zogen mit einem 8:0-Lauf davon (11:5). Erst als Bertram Obling bei den Gästen ins Tor kam, konnten auch sie wichtige Paraden verbuchen. Und da die Füchse in der Deckung nicht mehr ganz so aufmerksam arbeiteten, konnte Gummersbach bis zur Halbzeit wieder etwas verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Berliner die Führung aber wieder auf fünf Tore aufstocken. In der Schlussphase schwanden bei den Gastgebern in der Defensive etwas die Kräfte, so dass Gummersbach dranblieb. Doch die Füchse agierten unbeeindruckt und brachten den Vorsprung, ohne in Gefahr zu geraten, ins Ziel.