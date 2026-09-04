Hockenheim (dpa) – Nach dem Streit um politische Äußerungen auf dem Glücksgefühle-Festival hält die Berliner Band Culcha Candela («Hamma», «Monsta») zwar an ihrem Auftritt auf dem Hockenheimring fest. Sie kündigte aber an, sich am Samstag (16.00 Uhr) auf der Bühne deutlich und lautstark politisch zu positionieren.

Die Band habe sich immer wieder kritisch über die AfD geäußert. Die meisten Fans wüssten, dass sie zur Wahl aller anderen Parteien aufrufe, die die Demokratie nicht abschaffen wollten. «Das hätten wir auch beim GG Festival gemacht und werden es jetzt nach dem Eklat eventuell noch ein wenig lauter machen, notfalls mit Megaphonen, falls uns jemand den Stecker zieht», heißt es in einem schriftlichen Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.





Culcha Candela: Schockiert über Entscheidung

Auslöser für den Streit um die Band Alphaville («Forever Young») war die Bitte der Festival-Veranstalter, bei Auftritten nicht über Politik zu sprechen. Alphaville wurde zunächst ausgeladen, nach zahlreichen Medienberichten über die Aktion später aber wieder eingeladen – und blieb dennoch fern. Die Ausladung hatte heftige Kritik hervorgerufen und den Auftakt des Festivals überschattet.

«Wir waren wirklich schockiert von der Nachricht über die Ausladung von Alphaville», teilte die Band mit. Kunst und Musik seien immer auch politisch und hätten die «Pflicht», Tendenzen und Stimmungen in der Gesellschaft aufzunehmen und sie zu verarbeiten. «Man schaue sich an, was passiert, wenn man keine freie Kunst und Kultur hat und keine Meinungsfreiheit – das sollten wir aus der eigenen deutschen Vergangenheit gut kennen», heißt es im Statement weiter.

«Sehr, sehr strange Nummer»

Die Entscheidung der Veranstalter sei «Insgesamt eine sehr, sehr strange Nummer» gewesen. «Auch wir wollen, dass die Menschen bei unseren eigenen Konzerten für knapp 2 Stunden ihre Sorgen vergessen und eine gute Zeit haben», sagten Culcha Candela. «Trotzdem stehen wir für Hits, Humor, aber auch für Haltung.»