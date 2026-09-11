Rathenow (dpa/bb) – Bei der CSD-Veranstaltung am Samstag in Rathenow (Landkreis Havelland) soll es voraussichtlich eine Gegendemo geben. «Es liegen aktuell zwei Veranstaltungsanmeldungen vor», sagte ein Sprecher der Polizei. Diese würden etwa gleichzeitig stattfinden. Zum Thema der Veranstaltungen und den Anmeldern machte er keine Angaben.

In den sozialen Netzwerken ruft die Gruppe «Deutsche Patrioten Voran» (DPV) zum Gegenprotest auf. Man wolle «gemeinsam friedlich gegen den „CSD“ in Rathenow» protestieren, heißt es in einem Instagram-Post. «Schwarz Rot Gold ist bunt genug.» Die Gruppe wird im Brandenburger Verfassungsschutzbericht 2025 erwähnt. Die Mitglieder werden dem «gewaltorientierten subkulturellen Neonationalsozialismus» zugeordnet.



