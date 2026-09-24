Bernau (dpa/bb) – Vor dem Christopher Street Day (CSD) in Bernau (Landkreis Barnim) hat die Neonazi-Gruppierung «Deutsche Patrioten voran» (DPV) in sozialen Netzwerken zum Gegenprotest aufgerufen. Die Polizei bestätigte eine zweite Versammlungsanmeldung am Samstag in der Stadt und sprach von einer Veranstaltung, die sich gegen den CSD richte. In einem Instagram-Post der Neonazi-Gruppe heißt es, man wolle «für Kinderschutz» protestieren.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Gruppe in Rathenow einen Gegenprotest am Rande des dortigen CSD organisiert. Nur wenige Menschen folgten dem Aufruf. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl von «unter 40» Personen.





«Deutsche Patrioten voran» wird im Brandenburger Verfassungsschutzbericht 2025 erwähnt. Die Mitglieder werden dem «gewaltorientierten subkulturellen Neonationalsozialismus» zugeordnet.

Mit dem Christopher Street Day wird an Ereignisse im Jahr 1969 in New York erinnert: Damals hatten sich Feiernde in der beliebten Homosexuellen-Bar «Stonewall Inn» in der Christopher Street im Greenwich Village von Manhattan gegen eine Polizei-Razzia gewehrt. Beim CSD wird in vielen Städten weltweit für die Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft demonstriert. Die englische Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen.