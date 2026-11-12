Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Landesregierung will die Verkehrsplanung stärker an den tatsächlichen Verbesserungen im Alltag messen. «Entscheidend ist, was bei den Menschen ankommt», sagte Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) bei einer Konferenz mit verschiedenen Verkehrsverbänden in Potsdam. «Passen die Anschlüsse zwischen Bus und Bahn? Sind die Wege auch mit Rollator und Rollstuhl nutzen?» Man müsse Zielkonflikte klarer benennen, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Mit dem Mobilitätsgesetz des Landes wurden 2024 die verkehrspolitischen Strategien in einem Gesetz verankert. Es soll eine «klimaverträgliche, sichere und sozial gerechte Mobilität in allen Teilen des Landes» gefördert werden, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Das Gesetz sieht auch die Klimaneutralität bis 2045 vor. Die Planung und Entwicklung von Infrastruktur sollen so ausgerichtet sein, dass sie «den Ressourcenverbrauch» minimieren.





Letztlich müsse das Gesetz in den Kommunen und Regionen mit Leben gefüllt werden, führte Crumbach aus. Der Bürgerbus in Brieselang (Landkreis Havelland) oder der Rufbus «Dalli» im Landkreis Oder-Spree zeigten, wie die Lösungen am Ort aussehen könnten. Hinzu kämen sechs neu ausgebildete Mobilitätsmanager, die unterschiedliche Beteiligte zu Verkehrsthemen an einen Tisch bringen soll. «Die Verkehrswende ist eine gemeinsame Daueraufgabe», so Crumbach.