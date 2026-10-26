Cottbus (dpa/bb) – Die neue Medizinische Universität Lausitz – Carl Thiem in Cottbus und die Technische Universität Dresden wollen künftig enger zusammenarbeiten. Am kommenden Mittwoch sei die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages geplant, hieß es in einer Mitteilung des Brandenburger Wissenschaftsministeriums. Ziel sei «eine strukturierte Zusammenarbeit in den Bereichen des universitären Handelns». Im Fokus stünden dabei die «Zusammenarbeit in Forschung, Studium und Lehre, Fakultätsentwicklung und Administration».

Auch gemeinsame Forschungsprojekte «im Rahmen der Modellregion Gesundheit Lausitz» sollen angegangen werden. Sogar von einem «Doppelstudium» ist die Rede. An der Uni in Cottbus starteten zuletzt die ersten 38 Studierenden in ihr Medizinstudium. Im Vollausbau sind perspektivisch jährlich rund 200 Erstsemester-Studienplätze, 80 Professuren und 1.300 zusätzliche Stellen für Forschung und Lehre geplant.



