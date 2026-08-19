Berlin/Cottbus (dpa) – Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat Dmytro Bogdanov vom 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Wie der Club aus der Lausitz mitteilte, nahm der 19 Jahre alte Angreifer sofort das Teamtraining bei Energie auf. Bei Union hatte Bogdanov seinen Vertrag gerade erst zum Monatsbeginn verlängert. In Cottbus dürfte er allerdings mehr Spielzeit bekommen als bei den Eisernen.

In der vergangenen Saison war das Offensivtalent in zwei Bundesliga-Spielen und einmal im DFB-Pokal als Joker für Union zum Einsatz gekommen. Der in Kiew geborene Bogdanov kam im Alter von 15 Jahren nach Deutschland und spielte vor seiner Zeit bei Union bei Dynamo Dresden.





Das Leihgeschäft ist für Energie auch eine Reaktion auf den Ausfall von Erik Engelhardt. «Mit der Verletzung ist der Handlungsbedarf in unserer Offensive größer geworden und so freuen wir uns, dass mit Union eine Leihe von Dmytro zustande kam. Er ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Potenzial hat», sagt Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz.