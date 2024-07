Cottbus (dpa/bb) – Cottbus ist bereit für die Bahnradsport-Europameisterschaften der U19 und U23. Die Titelkämpfe werden vom 9. bis 14. Juli zum zweiten Mal nach 2007 auf der Radrennbahn im Sportzentrum Cottbus ausgetragen. «Wir freuen uns über eine Rekord-Beteiligung von 425 Sportlerinnen und Sportlern aus 30 Nationen», sagte Organisationschef Axel Viertler auf einem Pressegespräch.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ist mit einem 44-köpfigen Aufgebot vertreten, darunter zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer aus der Region. «Ich denke, ich habe die größten Chancen, im Keirin wieder eine Medaille zu gewinnen. Ich kenne die Bahn in- und auswendig, das gibt uns deutschen Sportlern sicher einen Vorteil», sagte Clara Schneider aus Finsterwalde, die Titelverteidigerin im Keirin U23.

44 Entscheidungen an 6 Tagen

Neben vielen Zukunftshoffnungen sind auch mehrere Olympia-Teilnehmer am Start – darunter der Deutsche Luca Spiegel (RV Offenbach) oder die ehemalige Elite-Weltmeisterin Taky Marie-Divine Kouamé aus Frankreich. An den sechs Wettkampftagen fallen 44 Entscheidungen. Im Vorjahr in Portugal dominierte Italien die Wettbewerbe.

Anlässlich der Titelkämpfe erhält die 1987 eröffnete Radrennbahn einen neuen Namen: «Lausitz Velodrom Cottbus». Für die Titelkämpfe wurde die halboffene 333-Meter-Piste umfangreich modernisiert und etwa eine 11 mal 3 Meter große Videowand installiert.