Berlin (dpa/bb) – Mehr als 21 Jahre nach dem Verschwinden des Berliner Fotografen und Journalisten Alexander Luchterhandt hofft die Polizei auf neue Hinweise durch die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … Ungelöst». Am Abend wird der ungeklärte mutmaßliche Mordfall in der ZDF-Sendung von einem Fahnder vorgestellt.

Das Geheimnis um Luchterhandt gehört zu den spektakulärsten ungeklärten Fällen, die das Berliner Landeskriminalamt (LKA) als sogenannten Cold Cases immer wieder in den Blick nimmt. Der 49-Jährige verdiente unter anderem Geld mit Informationen aus dem illegalen Abhören des Polizeifunks. In seiner Wohnung soll er große Mengen Bargeld aufbewahrt haben.





Damals soll er angekündigt haben, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Am 8. Mai 2005 verschwand er spurlos. Seine Wohnung wurde offenbar durchsucht, Geld fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass Luchterhandt getötet wurde.

2005 gerieten fünf Verdächtige ins Visier der Kripo. Zwei von ihnen kamen für einige Wochen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen die Männer wurden 2008 eingestellt, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gab. Zu seinem Verschwinden gab es zahlreiche Spekulationen. Dazu zählten Mord durch Bekannte oder die Russenmafia ebenso wie eine selbstgewählte neue Existenz in der Karibik oder in Polen.

Anfang 2025 suchte die Polizei nach Hinweisen ein Grundstück in Berlin-Wannsee ab. Allerdings gab es keine Ergebnisse.