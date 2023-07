Berlin (dpa/bb) – Auf ein Lokal, das einem bekannten Vertreter eines arabischstämmigen Clans in Berlin zugerechnet wird, sind Schüsse abgefeuert worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben in der Nacht zu Dienstag von einem anonymen Anrufer alarmiert und fand Einschusslöcher im unteren Bereich einer Frontscheibe des Lokals in der Puderstraße in Berlin-Treptow. Menschen hätten sich zu der Zeit gegen 4.15 Uhr nicht dort aufgehalten. Das Landeskriminalamt ermittelt. Die Zeitung «B.Z.» hatte berichtet.

Bereits 2018 wurde etwa 15 Mal auf die Scheiben des Imbisses geschossen. Seit vielen Jahren wird das Lokal dem Clan-Oberhaupt zugerechnet, das bestätigt auch die Polizei inoffiziell – im Impressum auf der Internetseite des Lokals steht jedoch ein anderer Name.