Berlin (dpa/bb) – In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin ihre Erfolgsserie durch ein 4:1 gegen den Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers auf vier Siege ausgebaut. Nun gilt es, den Schwung auch in die Champions Hockey League (CHL) mitzunehmen.

Schließlich könnte der deutsche Meister mit einem Erfolg beim österreichischen Spitzenclub EC Red Bull Salzburg am Mittwoch (20.20 Uhr/Sporteurope.tv) bereits die Qualifikation für das CHL-Achtelfinale perfekt machen und damit sein erstes Saisonziel erreichen.





«Die Spieler wissen, dass man mit drei Siegen normalerweise in die nächste Runde kommt», sagte Cheftrainer Éric Dubois angesichts der Tatsache, dass die Berliner in den ersten vier Hauptrundenspielen bereits zwei Erfolge feiern konnten. «Wir wollen gewinnen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir bei Spielern, die etwas angeschlagen sind, kein Risiko eingehen.»

Vor dem Spiel sind noch Entscheidungen offen

Die Entscheidung, wer in Salzburg antreten wird, will der Trainer daher erst in den kommenden Tagen treffen. Offen ist beispielsweise, ob der zuletzt in der DEL überragende Jonas Neffin oder Jack LaFontaine im Tor beginnen wird. Noch unsicher ist auch, wie schwer sich Angreifer Manuel Wiederer verletzt hat, der das Spiel gegen Nürnberg nach einem Kniecheck vorzeitig beenden musste.

Kämpferisch gibt sich Torjäger Ty Ronning, dem am Sonntag ein Hattrick gelang. «Es ist eng in der CHL. Wir brauchen diese Punkte», betonte er. «Das wird eine gute Herausforderung.»

«Es wird kein leichtes Spiel», mahnte Mannschaftskapitän Kai Wissmann. «Salzburg ist eine sehr gute Mannschaft. Wir wollen einige Sachen besser machen, aber vom Grundsystem her so weitermachen.»