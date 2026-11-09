Berlin (dpa/bb) – Nach der Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind die Eisbären Berlin an diesem Dienstag wieder im Einsatz. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) treten die Hauptstädter beim finnischen Vizemeister KooKoo in Kouvola an (17.30 Uhr/Sporteurope.tv).

Für Cheftrainer Éric Dubois geht es vor allem darum, nach acht spielfreien Tagen den starken Saisonstart fortzusetzen. «Wir wollen wieder daran anknüpfen, wie wir vor der Pause gespielt haben. Daher liegt der Fokus mehr auf uns als auf irgendwas sonst», sagte er. Außerdem sei es immer gut, «mit einem positiven Ergebnis und einer guten Vorstellung in die Woche zu starten».





Nicht vom schwachen Saisonstart der Finnen täuschen lassen

Während die Berliner bislang eine erfolgreiche Saison spielen und an der Tabellenspitze der DEL stehen, sieht es beim Gegner anders aus. In der heimischen Liga ist KooKoo derzeit Schlusslicht. Im Europokal konnten die Finnen aber überzeugen und zuletzt die Adler Mannheim schlagen.

«Sie sind aus gutem Grund in der CHL, und das haben sie bewiesen. Vielleicht hatten sie in dieser Saison einen nicht so guten Start, aber sie sind eine gute Mannschaft», warnte Verteidiger Brandon Davidson. «Ich denke, dies wird ein Spiel, auf das sie sich besonders konzentrieren werden. Um in den Playoffs weiterzukommen, wird jeder sein Bestes geben.»