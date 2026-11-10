Kouvola (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben sich im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) eine gute Ausgangsbasis geschaffen. Am Dienstag gewannen sie das Hinspiel beim finnischen Vizemeister KooKoo in Kouvola nach einem 0:2-Rückstand noch mit 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Liam Kirk gelang ein Doppelpack, außerdem trafen Adam Smith, Yannick Veilleux und Markus Vikingstad für den deutschen Eishockey-Meister.

Vor 2.048 Zuschauern in der Eissporthalle Kouvolan jäähalli waren die Hausherren, die in der heimischen Liga derzeit Tabellenschlusslicht sind, zunächst das etwas gefährlichere Team und gingen in der 14. Minute durch einen Treffer von Axel Holmström in Führung.





Liam Kirk trifft doppelt

Daraufhin erhöhten die Gäste das Tempo, konnten aber einige gute Torchancen nicht verwerten. Stattdessen erzielte Ari Gröndahl kurz nach der ersten Pause den zweiten Treffer der Finnen (23.). Doch Kirk brachte die Berliner nur 46 Sekunden später wieder heran und traf auch zum Ausgleich (29.). Smith erzielte das 3:2 für die nun klar überlegenen Eisbären (32.).

Im Schlussabschnitt scheiterte Jean-Luc Foudy mit einem Penalty am finnischen Goalie Jasper Patrikainen, ehe Veilleux den Vorsprung ausbaute (47.). Robert Rooba verkürzte für die Gastgeber (55.), doch Vikingstad antwortete mit dem fünften Treffer der Berliner (57.).