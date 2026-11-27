Berlin (dpa/bb) – Trotz ihres klaren Wahlsiegs im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist die AfD bei den Spitzenposten in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) leer ausgegangen. Zur neuen BVV-Vorsteherin wurde am Donnerstagabend die CDU-Politikerin und noch amtierende Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU) gewählt. Die Linke-Politikerinnen Regina Kittler wurde als stellvertretende Vorsteherin bestimmt, ihre Parteikollegin Martina Polizzi als Beisitzerin.

«CDU und Linke haben sich bei der Wahl des BVV-Vorstands gemeinsam mit ihren Personalvorschlägen gegen die AfD durchgesetzt», teilt die Linke-Fraktion mit. Mit der Wahl des Vorstands könne das Bezirksparlament nun seine Arbeit aufnehmen.





Komplizierte Gemengelage im Bezirksparlament

Die Mehrheitsverhältnisse in der BVV Marzahn-Hellersdorf sind seit der Wahl am 20. September kompliziert. Die AFD stellt mit 20 von 55 Mitgliedern die mit Abstand stärkste Fraktion, es folgen Linke (12) und CDU (11). SPD und BSW haben je 4 Sitze, die SPD 3 und die Tierschutzpartei je einen Sitz.

Der Wahl des Spitzenpersonals des Bezirksparlaments waren lange Diskussionen vorausgegangen. Die konstituierende BVV-Sitzung am 29. Oktober war unterbrochen worden, weil es keine Einigung über die Besetzung des Vorstands gab.

Dass nun mit der CDU die drittstärkste Fraktion die BVV-Vorsteherin stellt, darf als ungewöhnlich gelten. Das Dreier-Personalpaket ist Ergebnis einer Verständigung zwischen CDU und Linke sowie Grünen und SPD.

Offen ist weiter, wie sich das neue Bezirksamt zusammensetzt und wer neuer Bezirksbürgermeister wird. Die AfD wie auch die Linke benötigen die Stimmen der CDU, um ihre Kandidaten durchzusetzen. Die Gespräche dazu laufen noch. Die Mitglieder des Bezirksamts, also der Bezirksbürgermeister und die Stadträte, werden von der BVV gewählt.