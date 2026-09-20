Berlin (dpa/bb) – Sportlich gekleidet und gut gelaunt hat CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers seine Stimme für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus abgegeben. Er sei «ausgesprochen gelöst und entspannt», sagte der 46-Jährige anwesenden Journalisten am Rande seiner Stimmabgabe in der Turnhalle der Emanuel-Lasker-Schule in Berlin-Friedrichshain.

«Ich habe endlich mal ausgeschlafen», erklärte Evers. Nach einem gemeinsamen Frühstück hätten sein Mann und er einen Spaziergang gemacht. Auch als ihn ein paar Menschen nach der Stimmabgabe vor dem Wahllokal beschimpfen, bleibt der Politiker gelassen. Am Abend gehe es dann zum Abgeordnetenhaus, um das Ergebnis der Wahl zu verfolgen, berichtet er den anwesenden Journalisten. «Es steht Spitz auf Knopf in Berlin», so Evers. «Um 18.00 Uhr wissen wir alle mehr.»





In den jüngsten Umfragen liefert sich Evers ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Spitzenkandidatin der Linken, Elif Eralp. Es folgten AfD, Grüne und die SPD. Auf dieser Grundlage wären nur noch Dreierbündnisse möglich.

Finanz- und Kultursenator Evers hatte den Wahlkampf als CDU-Spitzenkandidat fortgesetzt, nachdem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) Mitte Juli darauf verzichtet hatte. Grund war die anhaltende Kritik an Wegner, weil er beim großen Stromausfall Anfang des Jahres im Berliner Südwesten falsche Angaben gemacht hatte.