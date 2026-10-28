Berlin (dpa/bb) – Der CDU-Politiker Frank Bewig bleibt aller Voraussicht nach Bezirksbürgermeister in Berlin-Spandau. Geplant sei seine Wahl bei der ersten Sitzung des neu gewählten Bezirksparlaments an diesem Donnerstag, sagte CDU-Kreischef Heiko Melzer der dpa. Demnach verständigten sich seine Partei und die Grünen auf die Fortsetzung ihrer sogenannten Zählgemeinschaft – so heißen Koalitionen in den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen.

Zwar hätten beide Parteien nach der Wahl vom 20. September zusammen keine eigene Mehrheit mehr. Allerdings sei «nach sehr vertrauensvollen Gesprächen» auch die SPD bereit, Bewig zu wählen. Der 51-Jährige ist seit 2023 Bezirksbürgermeister in Spandau.





Im neuen, 55 Abgeordnete umfassenden Bezirksparlament hat die CDU als stärkste Fraktion 17 Sitze. Es folgen die AfD mit 12 Sitzen, SPD und Linke mit je 9 Sitzen und Grüne mit 5 Sitzen. Hinzu kommen BSW mit 2 Sitzen und die Tierschutzpartei mit einem Sitz.