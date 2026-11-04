Potsdam (dpa) – Brandenburgs CDU-Innenminister Jan Redmann spricht sich klar für eine Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin aus. «Ilse Aigner ist eine Kandidatin, wie gemacht fürs höchste Staatsamt», sagte Redmann, der auch Vize-Ministerpräsident ist. Sie habe die Erfahrung, das Format und die Anerkennung weit über die eigene Partei hinaus.

«Ich bin überzeugt, Ilse Aigner kann Menschen zusammenführen. Und genau das braucht unser Land jetzt», so Redmann zur Deutschen Presse-Agentur. Dass er Aigner als Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier favorisiere, hatte Redmann bereits dem «Nordkurier» gesagt.





Zuvor hatten sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (beide CDU) positiv über eine mögliche Kandidatur von Aigner geäußert. CDU-Parteichef Friedrich Merz legte bereits fest, dass als Unionskandidatin eine Frau das höchste Amt in Deutschland übernehmen soll. Einen konkreten Namen nannte er bisher aber nicht.

Eine Entscheidung wird für Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen. Über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Januar 2027 durch die Bundesversammlung entschieden.