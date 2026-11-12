Berlin (dpa/bb) – Die Berliner CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, dass Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz ihr Leben verloren haben, auf Berliner Friedhöfen ein Grab auf unbegrenzte Dauer bekommen. Einen Antrag mit einer entsprechenden Aufforderung an den Senat hat die Fraktion im Landesparlament eingebracht.

Demnach ist das Ziel eine verbindliche Regelung zur dauerhaften Sicherung solcher Grabstätten nach dem Vorbild anderer Bundesländer wie Rheinland-Pfalz oder Sachsen. Zusätzliche Kosten sollen den Angehörigen dadurch nicht entstehen.





Anerkennung über den Tod hinaus

«Wer im Dienst für unser Land sein Leben verliert, verdient über den Tod hinaus Anerkennung, Respekt und ein würdiges Gedenken», heißt es im Antragstext, der der dpa vorliegt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Evers sagte dazu: «Wir stehen zu unserer Bundeswehr und zu unseren Soldaten. Ihr Einsatz gilt unserer Freiheit. Unser Einsatz gilt ihrem Andenken.»

Familien, die einen geliebten Menschen im Dienst für das Land verloren hätten, dürften nicht auch noch um dessen letzte Ruhestätte bangen müssen. «Ein dauerhaftes Ruherecht ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit gegenüber den Gefallenen und unserer Verantwortung gegenüber ihren Hinterbliebenen.»