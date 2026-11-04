Berlin (dpa/bb) – Zum Start der kalten Jahreszeit statten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Bahnhöfe schrittweise mit Plakaten zur Berliner Kältehilfe aus. Darauf finden Betroffene und Menschen, die helfen wollen, wichtige Adressen und Telefonnummern von Hilfsangeboten und Notübernachtungen, wie das Unternehmen mitteilte.

Zusätzlich sollen entsprechende Informationen auf den digitalen Fahrgastanzeigen eingeblendet werden. Mit Blick auf die sinkenden Temperaturen seien auch die BVG-Sicherheitskräfte besonders für die Situation hilfsbedürftiger Menschen sensibilisiert worden.





Zudem zog die BVG eine positive Bilanz zur gemeinsamen Kleidersammlung mit Berliner Stadtmission und Berliner Johannitern. 120 große Säcke mit gut erhaltener Kleidung und anderen benötigten Dingen seien bei der Aktion von April bis Oktober zusammengekommen. Die Kleidersammlung solle im kommenden Jahr fortgesetzt werden.